Трамп сообщил о намерении сдаться под арест властям Джорджии Трамп решил 24 августа сдаться властям Джорджии по делу о вмешательстве в выборы

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп подтвердил, что в четверг, 24 августа, он намерен прибыть в штат Джорджия и пройти формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы, об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social. Политик заявил, что собирается быть арестованным радикальным левым окружным прокурором Фэни Уиллис.

По данным телекомпании CNN, Дональд Трамп намеревается добровольно сдаться властям в тюрьме Фултон в конце нынешней недели. Предполагалось, что это произойдет в четверг или в пятницу. При этом сам Трамп заявил, что его пытаются посадить в тюрьму на пожизненный срок по сфабрикованным делам. По его словам, администрация действующего американского главы Джо Байдена превращает США в страну третьего мира.

Я поеду в Атланту, штат Джорджия, в четверг для того, чтобы быть арестованным радикальным левым окружным прокурором Фэни Уиллис, — написал экс-президент.

Данное дело станет первым, по которому Трампу будет необходимо внести залог в размере $200 тысяч. Также политику по соглашению запрещено оказывать давление на стороны процесса, в том числе с помощью постов в соцсетях или репостов сообщений других лиц. По мнению самого бывшего главы государства, данное дело нужно судье Уиллис для продвижения ее политической карьеры.

Ранее Уиллис заявила, что Трамп и другие фигуранты дела должны сдаться властям не позднее 25 августа. При этом шериф округа заявил, что обвиняемые могут явиться в любой момент, поскольку «тюрьма открыта 24 часа в сутки, семь дней в неделю».

На минувшей неделе большое жюри присяжных выдвинуло против Трампа, некоторых из его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. Им инкриминируют создание организованной группы, пытавшейся пересмотреть результаты голосования. Выдвинутое в отношении Трампа обвинение предусматривает наказание на срок не менее чем 20 лет лишения свободы.

Ранее издание Politico написало о том, что Киев начал готовиться к возможным изменениям в политике США по поддержке Украины из-за возросшей вероятности победы экс-президента страны Дональда Трампа на выборах в 2024 году. По данным издания, сейчас Киев занят развитием своего оборонно-промышленного комплекса.