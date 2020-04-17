Трамп сообщил, какие штаты в ближайшие дни могут снять ограничения

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни снимать санитарные ограничения смогут Вермонт, Монтана и Техас.
Мы открываем не всё сразу, а делаем это шаг за шагом, — приводит слова американского лидера агентство Reuters.
Дональд Трамп отметил, что в этих штатах заражение идёт на спад и активно проводится тестирование на COVID-19.
Ранее президент США подготовил рекомендации о плавном снятии санитарных ограничений. Они предусматривают три этапа. На первом этапе важно соблюдение социальной дистанции, на втором этапе откроются школы и ряд общественных заведений, на третьем — на улицу смогут выходить люди из группы риска, сообщал NEWS.ru.