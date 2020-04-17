Трамп сообщил, какие штаты в ближайшие дни могут снять ограничения

https://static.news.ru/photo/3402397a-81f8-11ea-8d63-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: SMG/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни снимать санитарные ограничения смогут Вермонт, Монтана и Техас.

Мы открываем не всё сразу, а делаем это шаг за шагом, — приводит слова американского лидера агентство Reuters.

Дональд Трамп отметил, что в этих штатах заражение идёт на спад и активно проводится тестирование на COVID-19.

Ранее президент США подготовил рекомендации о плавном снятии санитарных ограничений. Они предусматривают три этапа. На первом этапе важно соблюдение социальной дистанции, на втором этапе откроются школы и ряд общественных заведений, на третьем — на улицу смогут выходить люди из группы риска, сообщал NEWS.ru.