Трамп сообщил, что США прошли пик заражения COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты продолжают борьбу с «невидимым врагом», однако пик заражений коронавирусной инфекцией в стране уже миновал.
Битва продолжается, но данные свидетельствуют, что мы в масштабах страны миновали пик новых случаев, — привели слова американского лидера в РИА Новости.
Он добавил, что не исключает возможность «открытия» некоторых штатов до начала мая 2020 года, и в ближайшее время Белый дом сообщит, как будет проходить отмена мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что ситуация с коронавирусом в штате достигла своего пика.