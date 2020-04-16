Трамп сообщил, что США прошли пик заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/e433b7e4-7f76-11ea-a4c8-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Shawn Thew/Consolidated News Photos/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты продолжают борьбу с «невидимым врагом», однако пик заражений коронавирусной инфекцией в стране уже миновал.

Битва продолжается, но данные свидетельствуют, что мы в масштабах страны миновали пик новых случаев, — привели слова американского лидера в РИА Новости.

Он добавил, что не исключает возможность «открытия» некоторых штатов до начала мая 2020 года, и в ближайшее время Белый дом сообщит, как будет проходить отмена мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что ситуация с коронавирусом в штате достигла своего пика.