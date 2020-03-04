Президент США Дональд Трамп сообщил, что не предполагает, как бывший вице-президент США Джозеф Байден «выпутается» из уголовного дела, открытого на Украине в отношении политика. Об этом
Дональд Трамп подчеркнул, что расследование на Украине — одна из важных тем во время предвыборной гонки и что он будет постоянно напоминать об этом деле.
Это будет важной темой во время кампании. Я буду постоянно упоминать об этом, поскольку я не знаю, как они могут выпутаться <...> Я не представляю, как они смогут ответить на вопросы об этом, — прокомментировал Дональд Трамп телеканалу Fox News.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что миллиардер Майкл Блумберг, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента США, вышел из предвыборной гонки в пользу Джозефа Байдена. Отмечается, что Джозеф Байден победил на праймериз демократов в «супервторник».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен