Трамп сократил тюремный срок своему экс-советнику Роджеру Стоуну

https://static.news.ru/photo/6ca30936-c30b-11ea-929c-fa163e074e61_660.jpg Фото: SMG/Keystone Press Agency

Президент США Дональд Трамп сократил тюремный срок своему другу и бывшему советнику Роджеру Стоуну, сообщает Белый дом.

Сокращение срока не является помилованием, разница между этими двумя понятиями в том, что судимость со Стоуна снята не будет.

Роджер Стоун теперь свободный человек, — цитирует заявления Белого дома РИА Новости.

Ранее стало известно, что Стоун 14 июля должен явиться в тюрьму, чтобы начать отбывать срок в 3 года и 4 месяца тюрьмы за воспрепятствование суду в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Стоун был задержан в начале 2019 года. Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера обвинили политика в попытках получить у WikiLeaks компромат на соперницу Трампа на выборах — кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Стоун признан судом Вашингтона виновным по всем семи пунктам обвинения. Суд присяжных признал его виновным по одному пункту об оказании давления на свидетеля, по пяти пунктам, связанным с дачей ложных показаний следствию, а также по одному пункту, касающемуся попытки помешать проведению расследования со стороны Конгресса США. Гособвинение потребовало приговорить его к тюремному заключению на срок от семи лет и трёх месяцев до девяти лет. Трамп на своей странице в Twitter подверг эту рекомендацию критике и был обвинен в давлении на суд.

Как писал NEWS.ru ранее, верховный суд США поддержал решение о передаче различных финансовых документов президента США Дональда Трампа суду Нью-Йорка.