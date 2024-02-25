Трамп согласился с Путиным по вопросу выборов в США Трамп: победа Байдена на выборах президента США предпочтительнее для России

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Победа действующего главы американского государства Джо Байдена на грядущих выборах президента США предпочтительнее для России, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления на ежегодной Конференции консервативных политических действий в Вашингтоне. По его словам, такая ситуация может быть связана с газопроводом «Северный поток».

Я много разговаривал с Путиным. Мы с ним хорошо ладили, хотя на днях он заявил, что предпочел бы видеть Байдена президентом. И я с ним согласен. Я согласен, потому что, знаете, я покончил с «Северным потоком». <...> Потом пришел Байден и одобрил «Северный поток». Но он убил трубопровод Keystone [на границе с Канадой], он уничтожил Keystone. <...> А потом они говорят, что Трамп слишком добр к России, — сказал политик.

Трамп также пообещал устроить «судный день» для своих оппонентов в случае победы на выборах в ноябре текущего года. Он назвал их «лжецами, обманщиками, мошенниками, цензорами, самозванцами, захватившими правительство».

15 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Байден в качестве президента США будет выгоднее для России, чем его оппонент Трамп. По мнению российского лидера, демократ является более «опытным и предсказуемым» политиком. При этом он добавил, что не вправе давать комментарии о состоянии здоровья Байдена, так как не является квалифицированным врачом.