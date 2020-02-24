Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп намерен сократить штат сотрудников своей администрации, сделав ставку на чиновников, доказавших преданность.
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Ранее NEWS.ru писал, что американский посол в РФ Джон Салливан был в числе чиновников, нелояльных к Трампу. По данным издания Axios, Белый дом и сторонники американского лидера составили список нелояльных политиков, которых посчитали необходимым «вытеснить». Кроме Салливана в список попали заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по политическим делам Дэвид Хейл, а также бывший прокурор Вашингтона Джесси Лью.
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