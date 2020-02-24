https://static.news.ru/photo/0d3bbfea-5724-11ea-9f65-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Shealah Craighead/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп намерен сократить штат сотрудников своей администрации, сделав ставку на чиновников, доказавших преданность.

По данным телекомпании CNN, недавно американский лидер заявил о намерении сократить число сотрудников администрации и в первую очередь избавиться от тех, кто попал в так называемые списки нелояльных к нему. Как считает Трамп, чем больше людей имеют доступ к важной информации, тем выше риск её вероятной утечки.

Ранее NEWS.ru писал, что американский посол в РФ Джон Салливан был в числе чиновников, нелояльных к Трампу. По данным издания Axios, Белый дом и сторонники американского лидера составили список нелояльных политиков, которых посчитали необходимым «вытеснить». Кроме Салливана в список попали заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по политическим делам Дэвид Хейл, а также бывший прокурор Вашингтона Джесси Лью.