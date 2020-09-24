Трамп собирается принять результаты «свободных и справедливых выборов»

https://static.news.ru/photo/a13437ce-fe93-11ea-89ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erin Scott - Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп планирует принять итоги «свободных и справедливых выборов» в стране, заявила в ходе регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Президент примет результаты свободных и справедливых выборов, — подчеркнула Макинэни, слова которой приводит ТАСС.

Пресс-секретарю Белого дома также задали вопрос, готов ли Трамп признать своё возможное поражение. По словам Макинэни, глава государства «примет волю американского народа».

Выборы в США намечены на 3 ноября. Трамп идёт на второй срок и будет бороться с Джо Байденом.

Ранее NEWS.ru писал, что миллиардер Майкл Блумберг нарушил закон, погасив долги почти 32 тысяч бывших заключённых во Флориде, чтобы они могли голосовать, заявил Трамп.

Он также отметил, что это является настоящим преступлением.