Президент США Дональд Трамп разрешил предоставить помощь Боливии в 2020 финансовом году. Об этом
Данной мне конституцией и законами <...> властью определяю, что предоставление помощи Боливии в 2020 финансовом году (начался 1 октября 2019 года) важно для национальных интересов США, — процитировал сообщение ТАСС.
Как писал NEWS.ru ранее временное правительство Боливии присоединилось к Группе Лимы по урегулированию кризиса в Венесуэле. В состав группы входят: Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Мексика, Канада, Колумбия, Панама, Парагвай, Аргентина, Бразилия, Перу, Чили, Гайана и Сент-Люсия. Страны подписали декларацию о том, что они не признают Конституционную ассамблею Венесуэлы.
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