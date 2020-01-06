Фото: Adam Delgiudice/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о том, что не будет баллотироваться в верхнюю палату Конгресса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о том, что не будет баллотироваться в верхнюю палату Конгресса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на The New York Times. Отмечается, что о планах...