Трамп снова перепутал Байдена с Обамой Трамп публично перепутал Байдена с Обамой во время митинга в Вирджинии

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп публично перепутал главу Белого дома Джо Байдена с бывшим американским лидером Бараком Обамой, сообщает Daily Mail. По информации издания, это произошло в третий раз менее чем за последние шесть месяцев.

Инцидент случился во время митинга в Вирджинии, когда Трамп выступал перед многотысячной толпой сторонников в конференц-центре Большого Ричмонда. Политик призывал избирателей отдать ему свои голоса, несмотря на двойное поражение в штате в 2016 и 2020 годах. В ходе обращения к гражданам он хотел заявить, что президент России Владимир Путин не уважает Байдена, но перепутал двух лидеров.

У Путина так мало уважения к Обаме, что он начинает употреблять слово «ядерный», — сказал Трамп.

Ранее Байден перепутал Россию с Китаем во время выступления на зимней встрече Ежегодной национальной ассоциации губернаторов в Вашингтоне. Американский президент рассказал о времени, проведенном с председателем КНР, и добавил, что «было ясно, что он возглавит Россию». Байден также отметил, что познакомился с Си Цзиньпином по поручению экс-президента США и прошел с ним 27 тысяч километров по территории США и Китая.