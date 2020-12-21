Трамп снова отложил шатдаун, подписав временный бюджет на день

https://static.news.ru/photo/25a8ef60-434d-11eb-8306-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом временный бюджет сроком на один день. Тем самым второй раз за три дня предотвращён шатдаун.

Об этом сообщили в Белом доме. Без документа, подписанного Трампом, федеральное правительство осталось без финансирования, из-за чего пришлось бы сокращать работу чиновников некоторых органов власти. Срок действия предыдущего временного бюджета заканчивался в полночь 20 декабря (08:00 мск 21 декабря).

В понедельник, 21 декабря, члены сената и палаты представителей будут дебатировать по бюджетному закону на более длительный срок. Также им необходимо согласовать детали пакета поддержки экономики на $900 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 18 декабря Дональд Трамп подписал принятый конгрессом временный бюджет на два дня. Тогда хозяин Белого дома первый раз предотвратил шатдаун, который наступил бы без действующего закона о бюджете.