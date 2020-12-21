Трамп снова отложил шатдаун, подписав временный бюджет на день

Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом временный бюджет сроком на один день. Тем самым второй раз за три дня предотвращён шатдаун.
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В понедельник, 21 декабря, члены сената и палаты представителей будут дебатировать по бюджетному закону на более длительный срок. Также им необходимо согласовать детали пакета поддержки экономики на $900 млрд.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 18 декабря Дональд Трамп подписал принятый конгрессом временный бюджет на два дня. Тогда хозяин Белого дома первый раз предотвратил шатдаун, который наступил бы без действующего закона о бюджете.