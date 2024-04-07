Трамп снова грозит «усмирить» Украину: что он предлоагает сделать с Крымом

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на грядущих выборах главы государства намерен добиваться от Украины территориальных уступок для завершения конфликта. Что предлагает бывший американский лидер, каким он видит будущее Крыма и Донбасса?

Что известно о мирной инициативе Трампа

Трамп в частной беседе рассказал о плане по завершению конфликта на Украине, который предусматривает воздействие на Киев в целях уступки Крыма и Донбасса России, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что такой подход противоположен взгляду на ситуацию президента Джо Байдена. Источники WP указывают, что окружение Трампа видит серьезную угрозу в Китае и стремится «обратить вспять» растущие военные, промышленные и экономические связи Москвы и Пекина. Вместе с тем сторонники Трампа не поддерживают дальнейшего расширения НАТО.

Как отмечают источники газеты, экс-президент считает, что, по его мнению, Москва и Киев «хотят сохранить лицо, хотят выхода [из конфликта]». Также он полагает, что люди в некоторых частях Украины «были бы в порядке, если бы стали частью России».

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Ранее о возможности сокращения обязательств перед некоторыми членами НАТО и давлении на Украину ради начала мирных переговоров в случае победы Трампа на выборах писал Bloomberg со ссылкой на осведомленные с планами политика источники.

Экс-президент США неоднократно выступал с мирными инициативами по конфликту на Украине. В интервью Fox News в июле он рассказывал, что для начала связался бы с президентами двух стран Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«Я бы сказал Зеленскому: довольно, тебе нужно заключить сделку. Я скажу Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим им [Украине] очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется», — поделился он своими планами.

В середине марта 2024 года Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом, но важное условие для этого – заинтересованные стороны должны учитывать нынешние реалии, а не руководствоваться личными амбициями и своими «хотелками».

«Да, готовы, но только готовы на переговоры, основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле», – подчеркнул российский лидер.

Кто ждет возвращения Трампа на пост президента США

9 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Трамп — один из мировых лидеров, способных принести мир.

«Было приятно посетить сегодня президента Дональда Трампа. Нам нужны лидеры в мире, которые пользуются уважением и могут принести мир. Он один из них! Вернитесь и принесите нам мир, господин президент!» — написал Орбан в соцсети Х после встречи с Трампом.

Фото: Cheriss May/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Дональд Трамп

Политики и их советники встретились в Мар-а-Лаго — частной резиденции экс-президента США во Флориде. Трамп, согласно заявлению его штаба, встретился с Орбаном, «чтобы обсудить широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и Соединенные Штаты, включая первостепенную важность прочных и безопасных границ для защиты суверенитета каждой нации».

В Белом доме сообщили, что Орбан в ходе своей поездки в США не запрашивал встречу с действующим президентом Джо Байденом. Администрация главы государства также не предлагала венгерскому премьеру побеседовать с Байденом.

14 февраля Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сказал, что Байден более выгоден для России. Президент объяснил свое мнение тем, что действующий американский лидер — более опытный и прогнозируемый «политик старой формации».

«Но мы будем работать с любым лидером, которому окажет доверие американский народ», — заключил Путин.

Позднее Трамп поддержал мнение российского лидера.

«На днях [Путин] заявил, что предпочел бы видеть Байдена на посту президента [США], и я с ним согласен», — подчеркнул Трамп.

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