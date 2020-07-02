Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа столкнулся с дилеммой: религиозные избиратели входят в его целевой электорат, но открывшиеся после карантина церкви стали рассадниками коронавируса. В стране вновь наблюдается резкий всплеск заболеваемости СOVID-19, но лидер и его сторонники намерены держать храмы открытыми несмотря ни на что. Политика трамповской администрации по отношению к религиозным организациями дала повод некоторым американским аналитикам заговорить о сращении церкви и государства.
После относительного спада заболеваемости в США снова наблюдается всплеск количества инфицированных COVID-19, особенно в южных штатах — Флориде, Техасе и Арканзасе. Как минимум в нескольких из них вспышки связывают с возобновлением церковных служб. С помощью отслеживания контактов заражённых специалисты установили, что недавняя вспышка заболеваемости в штате Орегон связана с церковью пятидесятников, во время службы в которой заразились как минимум 258 человек. Ситуация вынудила округ, где находится храм, вернуться к ограничительным мерам. В шести округах штата Вирджиния также сообщили о вспышках коронавируса, связанного с церквями. Среди прихожан одной из них, баптистского храма в округе Гринбриер, обнаружили 34 заражённых. Аналогичные сообщения поступают из Техаса.
Церковные службы, предполагающие долгое нахождение группы людей в одном, часто плохо вентилируемом помещении, судя по всему, способствуют распространению коронавируса. Это подозревали власти штатов, которые поместили храмы на последнее место в очереди на открытие после карантина. Но месяц назад в происходящее вмешался президент Трамп, призвавший их возобновить религиозные службы.
Некоторые губернаторы обозначили магазины с алкоголем и абортарии как жизненно необходимые учреждения, — заявил тогда глава Белого дома. — Это неправильно, я и хочу исправить эту несправедливость, призвав признать молитвенные дома жизненно необходимыми.
Дело в том, что протестанты, особенно евангелисты, составляют электоральную базу Трампа. В 2016 году их голоса были в числе обеспечивших его победу над Хиллари Клинтон, поэтому ему важно сохранить поддержку религиозного сообщества. Призыв к открытию церквей был частью его политики по скорейшей отмене карантина, которой последовали некоторые штаты. Именно они сегодня оказались в лидерах по росту заболеваемости, поставив под вопрос усилия президентской администрации. По
Журнал The Atlantic
На поддержку малого бизнеса, пострадавшего от пандемии, конгресс США выделил $669 млрд в форме субсидий и льготных кредитов. Получить средства по этой программе могли коммерческие и некоммерческие организации со штатом менее 500 сотрудников, при этом не связанные с более крупными структурами. Из-за последнего пункта помощи из бюджета лишились многие благотворительные фонды, аффилированные с крупными общенациональными организациями. Однако религиозные учреждения от соблюдения этого правила освободили, что, как подчёркивает журнал, дало им неоправданное преимущество перед светскими институтами.
Не может быть двух сводов правил финансирования — того, который выделяет миллиарды долларов местным религиозным организациям, и другого, который отказывает в такой же поддержке светским некоммерческим организациям, — считает The Atlantic.
Несмотря на все свои усилия, Трамп, судя по всему, теряет поддержку среди всех групп избирателей, в том числе религиозных. А
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен