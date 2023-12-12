Трамп сказал, кто предотвратит третью мировую войну Трамп заявил, что только он может гарантировать избежание третьей мировой войны

Фото: The White House/Shealah Craighead

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на фоне грядущей встречи президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена заявил, что под его президентством удастся избежать третьей мировой войны. Об этом Трамп написал в своей социальной сети TRUTH Social. Президентство Байдена напротив приведет к развитию глобального конфликта, уверен экс-президент.

Сегодняшняя встреча президента Джо Байдена с украинским президентом Зеленским — напоминание, что только президент Трамп сможет гарантировать, что мы избежим третьей мировой войны, — говорится в заявлении Трампа.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что на Украине продолжится «кровавое шоу» после очередных требований Киева к Западу о финансовой поддержке. Зеленскому, который уже прилетел в Вашингтон, предстоит встреча с Байденом, а также со всеми сенаторами и беседа тет-а-тет со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.