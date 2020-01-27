Фото: Sebastien Meunier, via www.imago

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи с трагической гибелью олимпийского чемпиона баскетболиста Коби Брайанта.

Сообщают, что великий баскетболист Коби Брайант и ещё три человека погибли при крушении вертолёта в Калифорнии. Это ужасная новость, — написал хозяин Белого дома в своём микроблоге.

Как писал NEWS.ru ранее, дочь Коби Брайанта 13-летняя Джанна Мария Оноре погибла вместе с отцом с аварии. Сообщается, что они летели на вертолёте на тренировку.

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