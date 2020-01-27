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Общее число заболевших коронавирусом в США возросло до четырёх человек. Об этом сообщил департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес. Уточняется, что ранее заражённый посетил город Ухань.

Департамент здравоохранения Лос-Анджелеса подтвердил первый случай 2019-nCoV, нового коронавируса в округе. В настоящее время в США имеются четыре случая заболевания этим вирусом, — говорится в сообщении. ВОЗ признала вспышку нового...