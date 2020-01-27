Президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи с трагической гибелью олимпийского чемпиона баскетболиста Коби Брайанта.
Сообщают, что великий баскетболист Коби Брайант и ещё три человека погибли при крушении вертолёта в Калифорнии. Это ужасная новость, —
написалхозяин Белого дома в своём микроблоге.
Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
January 26, 2020
Как писал NEWS.ru ранее, дочь Коби Брайанта 13-летняя Джанна Мария Оноре погибла вместе с отцом с аварии. Сообщается, что они летели на вертолёте на тренировку.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен