Трамп семь часов давал показания в офисе прокурора Нью-Йорка Трамп покинул офис прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, где семь часов давал показания

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Бывший президент США Дональд Трамп покинул офис генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс после примерно семи часов допроса, включая перерывы, в связи с гражданским иском на $250 миллионов, передает РИА Новости. Отмечается, что это дело не связано с недавними обвинениями против Трампа о подделке деловых документов.

В сентябре 2022 года прокурор Джеймс подала иск против Трампа, его детей и аффилированных компаний на $250 миллионов за предполагаемое мошенничество и предоставление ложной информации. Обвинения утверждают, что ответчики, включая Трампа, нарушили законы нескольких штатов, подделывали документы, предоставляли некорректные финансовые отчеты, участвовали в страховом мошенничестве и уплачивали меньше налогов. Согласно иску, эти действия «существенно увеличили личный капитал Трампа».

Трамп также фигурирует в ряде других дел, включая 34 обвинения в подделке деловых документов, связанных с выплатами двум женщинам, в том числе порноактрисе Сторми Дэниелс, за их молчание об утверждаемых связях.

По совокупности предъявленных обвинений Трампу может грозить максимальное наказание в 136 лет тюремного заключения.

Трамп ранее заявил, что экономика США в настоящее время находится в упадке, в скором времени доллар перестанет быть мировым стандартом при расчетах. По его словам, в мире возникла «деструктивная коалиция», созданию которой не сумели помешать нынешние власти США.