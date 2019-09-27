https://static.news.ru/photo/ce00c50c-e1f6-11e9-9bad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuri Gripas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским сделал заявление о бывшем американском после в европейской стране Марии Йованович. Политик назвал дипломата «плохой новостью» и подчеркнул, что ей «придётся пройти через кое-что».

33-летняя женщина была отозвана из Киева в мае 2019 года на несколько месяцев раньше срока. По некоторым данным, она продемонстрировала неверность Трампу, оскорбляя его за спиной.

Знакомые дипломата, которые уверены, что её профессионализм и история службы делают обвинения беспочвенными, выдвинули свою версию случившегося. Они полагают, что отзыв Йованович — сопутствующий ущерб в попытках Трампа подорвать репутацию бывшего вице-президента Джозефа Байдена.

Американская академия дипломатии отреагировала на ситуацию с послом, потребовав защитить Йованович от репрессий. В организации заявления Трампа назвали «очень тревожными». Это требование поддержали и в Ассоциации дипломатической службы США, передаёт The New York Times .

Ранее News.ru писал, что более 300 бывших сотрудников различных спецслужб США обратились в Конгресс с открытым письмом, в котором назвали телефонный разговор Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским серьёзной проблемой национальной безопасности. Они потребовали привлечь американского лидера к ответственности.