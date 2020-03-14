https://static.news.ru/photo/41fcc8b8-6616-11ea-b6f1-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о том, как защищается от коронавируса. Он сдал тест.

Однако результатов в настоящий момент нет, передаёт ТАСС.

Кроме того, политику измерили температуру непосредственно перед началом брифинга. Она оказалась в пределах нормы.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). 31 декабря 2019 года власти КНР официально сообщили об эпидемии неизвестного заболевания. К 14 марта заразились около 145 тысяч человек, 5,4 тысячи умерли, свыше 72 тысяч выздоровели. В России заболели 59 человек, шестерых выписали из больницы.

Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.

Кроме того, Мишустин поручил ФСБ, МВД и МИД РФ разработать документ, временно приостанавливающий с 15 марта пропуск иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.