Трамп считает ситуацию с криминалом в Чикаго хуже, чем в Афганистане

https://static.news.ru/photo/df34b0ae-caad-11ea-877d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Криминальная ситуация в американском мегаполисе Чикаго хуже, чем в Афганистане. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он возложил вину за это на городские власти, которые представляют Демократическую партию.

Как насчёт Чикаго? Как вы думаете, им нужна помощь после этих выходных? Вы знаете, какие там цифры? Много-много людей ранены, многие убиты. Я не говорю об одном-двух — 18 человек убиты! Я думаю, даже больше. И сколько будет за лето? Это однозначно хуже, чем в Афганистане, — заявил Трамп в беседе с журналистами.

Глава государства напомнил, что такие города управляются либеральными демократами. Он убеждён, что если на выборах победит Джо Байден, то проблема Чикаго распространится по всей стране.

Вся страна полетит в ад. Но мы не дадим ей полететь в ад, — подчеркнул Трамп.

Он рассказал, что власти рассматривают возможность отправки в город дополнительных отрядов сотрудников федеральных правоохранительных органов для стабилизации обстановки.

NEWS.ru писал, что после акции протеста, которая прошла в Чикаго 17 июля, пострадали 18 полицейских. Беспорядки разгорелись, когда толпа протестующих приблизилась к памятнику Христофору Колумбу. Тогда люди стали закидывать полицейских камнями, бутылками и другими предметами. Были задержаны 12 наиболее активных участников столкновений.