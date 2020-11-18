Трамп считает, что неподсчитанные в Джорджии голоса были за него

https://static.news.ru/photo/c94fa362-29a7-11eb-8ef3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niyi Fote/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трампа уверен, что неучтённые голоса на выборах президента, которые обнаружили в штате Джорджия, были поданы за него.

Голоса Трампа, — написал он в Twitter.

Таким образом политик прокомментировал пост журналиста телеканала NBC Джоша Ледермана, который сообщил об обнаружении 2,5–2,7 тысячи неподсчитанных бюллетеней.

Предполагается, что проблема с учётом голосов в одном из округов Джорджии связана с проблемами в работе сканера. При этом, по данным первого подсчёта голосов, демократ Джо Байден опережает Трампа в штате на 14 028 голосов.

В настоящий момент в Джорджии проходит пересчёт голосов в связи с малым разрывом результатов между двумя кандидатами. По данным американских СМИ, Байден выигрывает. При этом Трамп назвал пересчёт «фейковым», так как, по его мнению, процедура проводится с нарушениями.

Голосование на выборах президента США состоялось 3 ноября. Официальные его результаты не объявлены до сих пор. Согласно законодательству страны, решающими являются голоса выборщиков от каждого из штатов, общее число которых составляет 538. Для победы одному из кандидатов необходимо набрать 270 голосов выборщиков.

По предварительным данным, выиграл выборы Байден. Однако Трамп отказывается признавать поражение, поскольку, по его словам, во время подсчёта бюллетеней имели место подлоги и нарушения. Он намерен оспаривать исход выборов в суде, писал NEWS.ru.