Трамп считает, что Байден позволил России и Китаю унижать США

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что его преемник Джо Байден позволяет иностранным державам унижать страну. Выступая на митинге в Огайо перед своими сторонниками, Трамп заявил, что имеет в виду такие государства как Россия, Китай и Иран.

Китай, Россия и Иран унижают нашу страну. Джо Байден уничтожает нашу страну на наших глазах, — сказал экс-президент.

Он снова озвучил обвинения в адрес Демократической партии США, которая, по его словам, виновата в подтасовке результатов выборов в 2020 году. Ранее американские суды пришли к выводу, что это не так.

Кроме того, Трамп обратил внимание своих сторонников на «катастрофу», которую устроил Байден на границе. По его словам, в приграничных штатах растёт число нелегальных иммигрантов.

Бывший президент призвал республиканцев к совместной работе над «гигантской победой» на следующих выборах.

Ранее Трамп обвинил власти Китая в уничтожении улик по коронавирусу из лаборатории в Ухани. Он выразил уверенность в том, что эти улики существовали, но были намеренно скрыты от общественности.