Трамп рвется к победе: хорошо ли это для России?

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Дональд Трамп в интерпретации ИИ

Дональд Трамп, экс-президент США и один из потенциальных кандидатов на новых президентских выборах, дал комментарий о победе на прошедших 23 января праймериз. Это первые праймериз, они проходили в Нью-Гэмпшире. Трамп заявил что «очень гордится результатом».

Что такое праймериз и почему для американцев выборы так важны

Праймериз в США — это внутрипартийные выборы. С их помощью партии определяют своего кандидата, и победа на них означает выдвижение Трампа на выборы 2024 года.

Хотелось бы отметить важную черту у американских избирателей. С политической точки зрения в США живут два типа людей — республиканцы и демократы. Приверженцы первой или второй партии, часто общаются только с такими же сторонниками, как они. Ситуация, когда у человека весь круг общения состоит только из тех людей, чьи политические взгляды ему близки, является довольно частой. Люди в стране буквально разделяются одной чертой.

Редко когда американец пойдет голосовать за другую партию, однако сейчас ситуация достигла этой самой точки. Многие демократы разочарованы нынешней политикой Джо Байдена и количеством проблем, которые начались при его президентстве. Поэтому Трамп имеет все шансы выиграть выборы-2024.

Чего хочет Трамп

Политическая программа Трампа вновь заключается в идее великой Америки. Трамп не поддерживает войны и любые боевые столкновения. Для него величие Америки должно быть сосредоточено в самой Америке, а не разослано по всему миру в виде солдат и финансовой помощи. Все четыре года своего прошлого правления Трамп вел достаточно изолированную политику, решая всевозможные проблемы внутри страны. И на этот раз он не планирует менять тактику.

Дональд Трамп не считает Россию своим врагом. Для него наша страна — как трудный партнер с которым временами бывает тяжело договориться. Но он не считает нужным вставлять нам палки в колеса везде, где это только возможно.

А настоящим врагом США Трамп считает Китай. Дональд боится его экономической мощи, ведь именно экономикой, а не наличием сильной армии он измеряет силу стран. И все его действия как раз направлены на то чтобы оставить Китай позади в экономической гонке XXI века.

Фото: Michael Gonzalez/Keystone Press Agency/Global Look Press Дональд Трамп

Почему победа Трампа будет нам выгодна

О конфликте на Украине Трамп тоже не раз высказывался, причем в ключе мирного урегулирования. Он не считает, что продолжение конфликта и денежные вливания в эту страну станут для США чем-то полезным или результативным.

По его мнению, после того как контрнаступление Украины провалилось, обеим сторонам логичнее было бы искать компромисс. И единственным препятствием для этого сейчас является запрет на переговоры, который может исчезнуть с приходом Трампа к власти.

При победе республиканцев процесс подписания мирного соглашения возможен уже в ближайшие полтора года. Ведь Трамп в первую очередь бизнесмен. Он привык решать проблемы быстро, а спецоперация сейчас является большой проблемой для Америки, которую надо решить.

Напомним, что когда Дональд Трамп только заступил на свой первый срок, то Северная Корея угрожала США ядерным ударом. За несколько лет Дональд смог урегулировать конфликт с этой максимально несговорчивой страной и заключить несколько соглашений касательно ядерного оружия. К сожалению, все эти усилия были похоронены Джо Байденом.

Нам следует ждать ожесточенной политической борьбы в США. Обе партии считают, что если они проиграют сейчас, то за ошибки платить придется десятки лет. Демократы боятся, что республиканцы загубят все их труды по «демократизации» планеты. А республиканцы опасаются, что страна останется в аутсайдерах из-за трат на все и вся, то есть их любимая Америка больше никогда не станет по-настоящему великой.

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