Трамп решил обнародовать переписки с лидерами стран и звездами Трамп решил издать книгу с письмами лидеров стран и знаменитостей за 40 лет

Фото: Oliver Contreras/CNP/AdMedia

Бывший президент США Дональд Трамп планирует выпустить книгу со 150 личными письмами, полученными от различных знаменитостей, сообщают «Известия». В интервью Breitbart News Трамп рассказал о своей новой книге «Письма Трампу»: «Я знал их всех — и каждый из них целовал меня в задницу, теперь только половина из них делает это».

Трамп общался с известными личностями из разных сфер еще до своего президентства. Он переписывался с королевой Елизаветой II, принцессой Дианой, Майклом Джексоном, Клинтом Иствудом, Опрой Уинфри, Шакилом О’Нилом, бывшими президентами США, экс-президентом Бразилии Жаиром Болсонару, председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Дональд Трамп-младший заметил, что многие знаменитости отвернулись от отца после его выдвижения на пост президента. Согласно его словам, «Письма к Трампу» покажут истинное отношение и фальшивое пренебрежение звезд к Трампу. Всего будет опубликовано 150 писем.

Двое помощников Трампа помогли ему отобрать письма за последние 40 лет, разложив их по категориям. Трамп считает свою коллекцию писем настоящей сокровищницей. Книга будет стоить 99 долларов без автографа и 399 долларов с автографом.

Ранее стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп и его семья не отчитались о сотне подарков, которые были получены ими от иностранных правительств за время нахождения политика на высшей в стране должности. Демократы из комитета палаты представителей по надзору заявили, что неучтенные подарки стоили около $250 тысяч.