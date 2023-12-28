Трамп рассказал, в каком культовом фильме его уговорили сняться Трамп заявил, что его умоляли сняться в «Один дома 2»

Фото: Catherine Nance/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что режиссер Крис Коламбус умолял его сыграть роль в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», который снимали в 1992 году. Политик в социальной сети Truth Social рассказал, что как раз тогда он был очень занят, но сотрудники кинокомпании были очень настойчивы, так что он в итоге согласился.

30 лет назад (как летит время) режиссер Крис Коламбус и другие умоляли меня сыграть эпизодическую роль в «Один дома 2». Они арендовали отель Plaza в Нью-Йорке, которым я тогда владел. Я был очень занят и не хотел этого делать. Они были очень милы, но, прежде всего, настойчивы. Я согласился, а остальное уже история, — поделился бывший президент Штатов.

Трамп выразил уверенность в том, что его роль «помогла фильму добиться успеха». Причем он сыграл самого себя. Республиканец появляется на экране всего на несколько секунд, чтобы показать главному герою, как пройти в холл отеля.

Ранее Трамп заявил, что не намерен становиться диктатором в случае победы на предстоящих выборах главы государства. На встрече со своими сторонниками в штате Айова политик заявил, что жесткие решения будут им приняты только в первый день президентства.

При этом обозреватель Джош Рогин предположил, что одним из первых решений Трампа в случае победы на выборах станет прекращение поставок оружия на Украину. По мнению аналитика, по этой причине действующей администрации следует ускорить военную помощь ВСУ, а также разместить как можно больше оружия и боеприпасов в Восточной Европе.