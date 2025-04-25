Трамп рассказал, собирается ли он встречаться с Зеленским в Риме Трамп заявил о возможной встрече с Зеленским в ходе визита в Рим

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Дональд Трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил о возможной встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Риме, куда глава Белого дома прибудет на похороны папы римского Франциска, передает ТАСС. Он также отметил, что намерен провести переговоры с руководством Италии.

Ах, вот как... Ну... Это возможно, − ответил Трамп на вопрос о возможной беседе с Зеленским.

Ранее глава Белого дома высказался о переговорах с Зеленским, отметив, что диалог с президентом Украины оказался весьма сложным занятием. Он считал, что контакты с украинским главой будут протекать намного проще. Также американский лидер признался, что уже смог договориться о некоторых моментах с Москвой.

Также глава Белого дома рассказал о готовности российского руководства заключить мирное соглашение. По словам Трампа, теперь ему предстоит убедить в этом украинского президента.

Кроме того, заявления Зеленского о том, что Киев никогда не признает российский статус Крыма, глава США назвал вредными для процесса мирного урегулирования кризиса. По мнению Трампа, глава Украины попросту занимается подстрекательством. Он напомнил, что полуостров воссоединился с РФ при президенте Соединенных Штатов Бараке Обаме без единого выстрела.