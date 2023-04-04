Трамп рассказал, обвинения из скольких пунктов ему предъявят Трамп заявил, что ему готовятся предъявить обвинения по 33 пунктам

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что 4 апреля в суде Нью-Йорка ему предъявят обвинения по 33 пунктам. Ни одно из них он не считает сюрпризом, говорится в комментарии политика в Telegram.

Окружной прокурор [Манхэттена] Элвин Брэгг только что незаконно слил 33 пункта обвинительного акта. Нет никаких изменений или сюрпризов по сравнению с теми, которые он слил несколько дней назад напрямую от Большого жюри, — написал Трамп.

Он добавил, что нет преступлений с его стороны, однако прокурор теперь немедленно «должен уйти в отставку». Брэггу следует предъявить обвинения из-за утечки обвинений в прессу, считает экс-президент. Трамп подчеркнул, что если окружной прокурор обвинит сам себя, это будет благородным поступком.

Он войдет в историю судебных дел, и его жена, ненавистница Трампа, я уверен, будет очень им гордиться! — отметил политик.

Портал Yahoo News со ссылкой на источник уже указал на то, что все предъявляемые Трампу обвинения предусматривают возможность тюремного заключения.

Ранее портал Axios сообщил, что Дональд Трамп получил поддержку 37 республиканцев в палате представителей конгресса. Предполагается, что это может помочь ему в судебном разбирательстве. Среди тех, кто поддержал Трампа, — республиканцы в юридическом комитете и комитете по надзору палаты представителей конгресса.