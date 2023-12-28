Трамп рассказал о справедливой помощи для Украины Трамп: Европа должна помогать Киеву наравне с США

Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Европейские страны должны помогать Украине наравне с Вашингтоном, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Just the News. По его словам, Штаты не могут дальше оказывать помощь Киеву в прежнем объеме.

Очень несправедливо. Я говорю, что союзники по НАТО должны сравнять счет, и если они не сравняются, Соединенные Штаты не смогут продолжать финансировать Киев, — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит запасной план помощи Украине на сумму до €20 млрд за счет наращивания долга, что позволит обойти блокировки премьера Венгрии Виктора Орбана. Согласно этому плану, члены ЕС возьмут на себя обязательства перед бюджетом содружества, вследствие чего у Еврокомиссии появится возможность занять €20 млрд для Киева.

Администрация США в настоящее время располагает суммой в размере около $1 млрд для помощи Украине. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уточнила, что порядка 96% этой суммы уже освоено Пентагоном, оставшиеся 4% предоставят Киеву до конца текущего месяца. После того как средства закончатся, США не смогут восполнять собственные запасы вооружений и заменять поставляемое Украине, подчеркнула Жан-Пьер.