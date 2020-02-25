https://static.news.ru/photo/d9dcae30-57cc-11ea-bbf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shealah Craighead/Keystone Press Agency/Global Look Press

США прилагают много усилий, чтобы ситуация с коронавирусом в стране оставалась стабильной. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

У нас очень мало человек им болеют... Людям становится лучше, им всем становится лучше. Мы привезли несколько американцев с корабля [Diamond Princess], это было правильно, и они на карантине. Мы думаем, что они скоро будут в хорошей форме, — приводит его слова РИА Новости.

Он напомнил, что на борьбу с заболеванием власти США направили $2,5 млрд. На сегодняшний день число заболевших коронавирусом американцев составляет 14 человек. Кроме того, 36 американцев были эвакуированы с круизного лайнера Diamond Princess и помещены на карантин. Они контактировали с инфицированными, поэтому находятся под пристальным наблюдением медиков.

Ранее, как писал NEWS.ru, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что в стране зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Пациент недавно вернулся из итальянского города Милан. В настоящий момент больной доставлен в клинику Dr. Fran Mihaljević в Загребе.