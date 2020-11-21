Трамп рассказал о самочувствии заболевшего коронавирусом сына

Ранее о заболевании Трампа-младшего сообщил его представитель. Сын президента США получил положительный результат теста на коронавирус. Это произошло ещё в начале недели, с тех пор 42-летний мужчина самоизолировался.
Как отмечалось, заболевание проходит бессимптомно и Трамп-младший делает всё, что советуют врачи, писал NEWS.ru.
Сам Дональд Трамп заразился 2 октября вместе с нынешней супругой Меланией. Позже она рассказала, что коронавирусом переболел и их младший сын Бэррон. Примечательно, что буквально за секунды до того, как президент США опубликовал в Twitter запись о своём заболевании коронавирусом, американские ВВС подняли в воздух самолёты Boeing E-6B Mercury, которые также называют «самолётами Судного дня», так как они предназначены для управления американским арсеналом баллистических ракет.
Лечение Трамп проходил в медицинском центре имени Уолтера Рида, а уже через три дня, 5 октября, покинул медучреждение и вернулся в Белый дом.