Трамп рассказал о самочувствии заболевшего коронавирусом сына

https://static.news.ru/photo/3b1e4f38-2c15-11eb-a917-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп-младший Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп рассказал, что заразившийся COVID-19 его старший сын чувствует себя хорошо.

Мой сын Дональд чувствует себя очень хорошо. Спасибо! — написал президент США в своем микроблоге в Twitter.

My son Donald is doing very well. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2020

Ранее о заболевании Трампа-младшего сообщил его представитель. Сын президента США получил положительный результат теста на коронавирус. Это произошло ещё в начале недели, с тех пор 42-летний мужчина самоизолировался.

Как отмечалось, заболевание проходит бессимптомно и Трамп-младший делает всё, что советуют врачи, писал NEWS.ru.

Сам Дональд Трамп заразился 2 октября вместе с нынешней супругой Меланией. Позже она рассказала, что коронавирусом переболел и их младший сын Бэррон. Примечательно, что буквально за секунды до того, как президент США опубликовал в Twitter запись о своём заболевании коронавирусом, американские ВВС подняли в воздух самолёты Boeing E-6B Mercury, которые также называют «самолётами Судного дня», так как они предназначены для управления американским арсеналом баллистических ракет.

Лечение Трамп проходил в медицинском центре имени Уолтера Рида, а уже через три дня, 5 октября, покинул медучреждение и вернулся в Белый дом.