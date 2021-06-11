Трамп рассказал о работе над важным проектом

https://static.news.ru/photo/631a9dae-1efd-11eb-b99e-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп сообщил о том, что он работает над неким важным проектом. Подробности он приводить не стал. Об этом пишет ТАСС.

По словам Трампа, он отклонил два предложения о написании книги от "неожиданных" издательств, поскольку в настоящий момент не хочет заключать подобную сделку.

Но я пишу как сумасшедший, так что когда придет время, вы увидите книгу из книг. Но вообще-то я прямо сейчас работаю над гораздо более важным проектом, - говорится в сообщении экс-президента США.

Американские СМИ регулярно высказывают предположения о том, чем занимается Дональд Трамп после ухода с поста президента. При этом сам он так и не объявил, планирует ли бороться за президентство в 2024 году и намерен ли выдвигаться на выборах в Конгресс в 2022 году. Последнюю идею он ранее называл интересной.