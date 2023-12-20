Трамп рассказал о проблемах с безопасностью детей в США Трамп: чтобы отвезти ребенка в школу в США нужна бронемашина

Фото: White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп на митинге в штате Айова заявил о высоком уровне преступности в стране, из-за чего американские школьники не могут безопасно и самостоятельно ходить до школы, передает ТАСС. Он пообещал исправить ситуацию в случае своего избрания на пост президента в 2024 году.

Безопасность будет восстановлена до невообразимого уровня, так что дети смогут гулять с мамами и папами и играть в парках без того, чтобы быть избитыми, терпеть домогательства или быть застреленными. Школьники смогут ходить пешком в школу, как это было когда-то. Сейчас чтобы отвезти их в школу, нужны бронемашины, — заявил Трамп.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп сказал, что не намерен становиться диктатором в случае победы на предстоящих выборах главы государства. Жесткие решения будут им приняты только в первый день президентства, отметил политик на встрече со своими сторонниками в штате Айова.

При этом обозреватель Джош Рогин предположил, что одним из первых решений Трампа в случае победы на выборах станет прекращение поставок оружия на Украину. По мнению аналитика, по этой причине действующей администрации следует ускорить военную помощь ВСУ, а также разместить как можно больше оружия и боеприпасов в Восточной Европе.