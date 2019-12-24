https://static.news.ru/photo/a257763c-2664-11ea-be38-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп во вторник, 24 декабря, на пресс-конференции во Флориде заявил, что торговое соглашение страны с Китаем уже готово.

По словам главы государства, в настоящее время стороны работают над оформлением документов и переводом текста договора.

У нас с Китаем ожидается церемония подписания соглашения по сделке. В свою очередь, промежуточное соглашение между странами будет подписано до моей личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, — передаёт слова Дональда Трампа Bloomberg.

Ранее, как писал NEWS.ru, в СМИ появилась информация, что Вашингтон и Пекин смогли достичь частичных договорённостей в сфере торговли, которые могут положить конец торговой войне между двумя государствами. Китай пойдёт на уступки в сфере закупок агропромышленной продукции, а Штаты ослабят пошлины.