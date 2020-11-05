Трамп рассказал о «коррупционной машине» Демпартии в Пенсильвании

https://static.news.ru/photo/56a93324-2000-11eb-9822-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: The White House/facebook.com

«Коррупционная машина» работает на демократов в штате Пенсильвания, заявил глава США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме.

Официальные лица, наблюдающие за подсчётом голосов [на выборах президента США] в Пенсильвании и других ключевых штатах, составляют часть коррупционной машины демократов, — считает политик. Его речь транслировал официальный аккаунт Белого дома в социальной сети Twitter.

Он добавил, что «ходил там в школу» и много знает о подобном явлении. Лидер имеет ввиду Уортонскую школу бизнеса Пенсильванского университета. Лидер закончил её в 1968 году со степенью бакалавра наук по экономике.

Джо Байден стремительно догоняет действующего президента Дональда Трампа по количеству голосов в Пенсильвании. Отставание демократа от республиканца сократилось до 0,8%. У нынешнего главы США сейчас 49,8% голосов, у его главного оппонента — 49%. Регион имеет важное значение для исхода голосования: в штате 20 выборщиков.

Итог борьбы за президентское кресло в США пока неясен, подсчёт голосов продолжается. В штате идёт обработка поступающих по почте бюллетеней. Власти штата обещают завершить подсчёт голосов в пятницу, 6 ноября.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пенсильвании осталось посчитать ещё 700 тыс. бюллетеней, говорить о том, кто в этом штате выиграл выборы, пока рано. Об этом заявила госсекретарь штата Кэти Буквар.