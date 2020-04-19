Трамп рассказал о хороших отношениях США с Россией и КНДР

https://static.news.ru/photo/5113ef8e-81d7-11ea-8d30-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Tasos Katopodis/CNP/AdMedia/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп сообщил, что у США нет военной напряжённости с Россией и, в целом, хорошие отношения, несмотря на санкции. Также американский лидер заявил, что у него развились хорошие отношения с Ким Чен Ыном.

Я этого не вижу. Нет, я этого не вижу. У нас очень хорошие отношения с Россией, мы работали вместе над нефтяной сделкой. Я работал над этим с Путиным и королём (Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом). Президент Путин вёл себя как настоящий джентльмен, — привели слова Дональда Трампа в ТАСС.

При этом американский лидер подчеркнул, что «никто не вёл себя жёстче по отношению к Путину», чем он.

Также президент США рассказал, что он смог наладить хорошие отношения с лидером КНДР.

Я получил послание от Ким Чен Ына, хорошее письмо. Думаю, мы ладим <...> Если бы я не стал президентом, США вели бы войну с КНДР. Это для тех, кто не понимает мир и как устроена жизнь <...> Но у меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном, — отметил Дональд Трамп.

Ранее NEWS.ru писал, что Дональд Трамп обещал помочь Мексике и некоторым другим странам с аппаратами ИВЛ.