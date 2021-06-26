Трамп рассказал о хороших отношениях с Путиным

Экс-президент США Дональд Трамп признался в хороших отношениях, которые установились между ним и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом Трамп рассказал в субботу, 26 июня, выступая на первом после ухода с поста главы государства митинге в Огайо. Его слова приводит ТАСС.

Как рассказал Трамп, на одном из этапов у него сложились конструктивные отношения с Путиным, несмотря на принятие санкций США в отношении газопровода «Северный поток — 2». Хорошие отношения у экс-лидера США, по его словам, установились и с главами других мировых держав.

Я остановил этот газопровод, ввёл санкции. И у меня были хорошие отношения с Путиным. <...> Откровенно говоря, у меня также были замечательные отношения с президентом Си Цзиньпином, пока вирус не нанёс по нам удар. <...> Если вы посмотрите на КНДР, Ким Чен Ын говорил очень хорошо, я поладил с ним, я со всеми поладил, — заявил Трамп.

Ранее, выступая на митинге в Огайо, Трамп заявил, что его преемник Джо Байден позволяет иностранным державам — таким, как Россия, Китай и Иран — унижать США.