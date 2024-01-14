Трамп рассказал о единственной сильной стороне Байдена Трамп: Байден преуспел лишь в фальсификации итогов выборов

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Президент США Джо Байден преуспел лишь в фальсификации результатов выборов и преследовании своих политических оппонентов, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. По его мнению, за такие умения членам администрации президента следует преподать урок, передает ТАСС.

Байден крайне некомпетентен. Единственное, что он умеет, — жульничать на выборах. [Члены администрации Байдена] очень хороши в фальсификации итогов выборов, а еще они хороши в преследовании своих политических оппонентов. Больше они ничего не умеют. Они хороши лишь в этом, но мы преподадим им урок, — сказал республиканец.

Ранее Байден пригрозил, что представители Республиканской партии «дорого заплатят» за нежелание оказывать финансовую помощь Украине. Так он ответил на вопрос журналистов о возможных перспективах продолжения поддержки Киева со стороны Вашингтона.

При этом популярность Байдена среди американцев стремительно падает. Так, накануне избиратели Пенсильвании встретили президента США Джо Байдена негодующими криками. Обстановка стала напряженной с самого начала рабочей поездки: в магазине велосипедов политика обругали, назвав неудачником, и велели «ехать домой». Затем толпа протестующих начала скандировать, что припомнит Байдену его ошибки «у урны в ноябре».

Согласно результатам опроса, рейтинг одобрения Байдена в прошлом месяце достиг рекордно низкого уровня и составляет 38%. При этом доля американцев, недовольных политикой президента, достигает 58%.