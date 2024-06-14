Трамп рассказал, кто в США мог стать виновником ядерной войны Трамп: Хиллари Клинтон могла бы спровоцировать ядерный конфликт с КНДР

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Дональд Трамп

Соединенные Штаты могли быть втянуты в ядерный конфликт с Северной Кореей, если бы в 2016 году победу на выборах одержала бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп в интервью Youtube-каналу Impaulsive. Как напомнил миллиардер, ему удавалось поддерживать хороший контакт с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Если бы Хиллари Клинтон заняла Белый дом, мы бы вели ядерную войну с Северной Кореей, — обратил внимание республиканец.

Ранее Трамп пообещал бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата россиянину Хабибу Нурмагомедову остановить войну в Палестине. Они встретились на турнире в США, где экс-чемпион UFC выступил секундантом Ислама Махачева, защитившего титул чемпиона в легком весе. Миллиардер же присутствовал на мероприятии в качестве зрителя.

До этого республиканец назвал ядерное оружие главной угрозой человечеству. При этом мнение бывшего главы Белого дома отличалось от точки зрения действующего президента США Джо Байдена, который поставил на первое место изменение климата.

Кроме того, Трамп объявил, что у него имеется четкий план по урегулированию украинского кризиса. В интервью телеканалу Fox News он подчеркнул, что готов положить конец конфликту, однако предпочел не раскрывать деталей своей стратегии.