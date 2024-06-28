Трамп рассказал, кто на данный момент побеждает в украинском конфликте Трамп: Киев проигрывает Москве в украинском конфликте

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ

Украина на данный момент проигрывает России в рамках конфликта, передает CNN слова бывшего президента США Дональда Трампа. По мнению республиканца, у Киева заканчиваются солдаты.

Украина не выигрывает этот конфликт. У них заканчиваются люди. У них заканчиваются солдаты. Они потеряли так много людей. Это так печально, — с сокрушением подчеркнул Трамп в ходе теледебатов с главой Белого дома Джо Байденом.

При этом киевские власти потеряли «великолепные города с золотыми куполами», напомнил миллиардер. Это произошло из-за «глупых» решений действующего президента США, добавил он. Республиканец также пообещал прекратить конфликт при условии победы на выборах в ноябре.

Ранее Байден указал, что у Трампа моральные принципы бродячего кота. В доказательство своих слов он привел историю с порноактрисой, с которой миллиардер, по некоторым данным, имел связь. Миллиардер в ответ опроверг интимную связь с актрисой кино для взрослых. Республиканец напомнил, что планирует обжаловать решение суда по этому делу.

До этого экс-президент США обратил внимание, что действия Байдена по Украине привели к тому, что множество людей погибло. Причем, указал он, настоящая цифра больше, чем та, что известна американским гражданам.