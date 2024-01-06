Трамп рассказал, как планирует восстановить мир во всем мире Трамп пообещал восстановить мир на планете с помощью силы

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что силовыми методами восстановит мир на планете, сообщает РИА Новости. По словам политика, так он поступит, если второй раз займет президентский пост.

Мы восстановим мир с помощью силы на всей нашей планете, — пообещал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Айова.

Ранее выяснилось, что Лондон уже готовится к возможному переизбранию Трампа. Власти собирают досье по его политическим позициям, поскольку второе президентство политика может сильно повлиять на Великобританию в ряде областей. Тогда потребуются планы действий для защиты от «угроз безопасности», связанных со вступлением республиканца на пост, пояснили зарубежные СМИ.

Тем временем Трамп подал апелляцию на решение госсекретаря штата Мэн Шенны Беллоуз, которым его не допустили к предварительным выборам республиканцев в регионе. Согласно документам суда, политик требует отменить это решение, допустить его к праймериз и отказаться от дальнейших попыток помешать ему участвовать в выборах.

Также Трамп заявил, что у США большие неприятности, потому что американский президент Джо Байден, будучи абсолютно некомпетентным, вынужден иметь дело с Россией и Китаем. По словам республиканца, нынешний американский лидер, ко всему прочему, является угрозой демократии. При этом Трамп не преминул намекнуть на состояние здоровья Байдена, который часто запинается и заикается на публике, поэтому тоже демонстративно сбился на последнем слове.