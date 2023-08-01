Трамп рассказал, как одна ошибка втянула США в прокси-войну против России Трамп: история «российского вмешательства» в выборы втянула США в прокси-войну против РФ

Фото: IMAGO/Ron Sachs - CNP /MediaPunc/Global Look Press

Дональд Трамп

Соединенные Штаты переживают серьезный кризис, причиной которого стала «массовая истерия» вокруг избирательной кампании 2016 года, заявил экс-президент США Дональд Трамп в публикации для издания Newsweek. Бизнесмен подчеркнул, что попытка обвинить его в связях с Москвой на фоне выборов в последствии спровоцировала прокси-войну между США и Россией.

В критический момент, когда нам следовало снижать напряженность в отношениях с Россией, фальсификация вызвала массовую истерию, — написал Трамп.

Он подчеркнул, что прежде работал над нормализацией отношений с Россией, но теперь США ведут против нее прокси-войну. Как следствие, американская система безопасности была подорвана, Украина полностью разорена, и весь мир стоит на грани нового глобального конфликта. При этом главными жертвами таких инсинуаций Трамп считает американцев.

Вместо того, чтобы улучшить отношения с Россией, над созданием которых я работал, мы теперь ведем прокси-войну с Россией, отчасти подпитываемую затянувшимися фантазиями бреда «Рашагейт». Украина полностью разорена. Неисчислимое количество людей убито. И мы вполне можем закончить третьей мировой войной, — заключил он.

Ранее Трамп также назвал вескую причину нормализовать отношения с Россией. Он напомнил, что в распоряжении Москвы имеются запасы ядерного вооружения, которые значительно превосходят американские.