Трамп рассказал, как ему помог Шон Коннери

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Американский президент Дональд Трамп передал родственникам актёра Шона Конери, который скончался в возрасте 90 лет накануне, соболезнования и рассказал, как звезда кино помог ему получить разрешение на строительство в Шотландии.

Было очень трудно получить разрешение на крупное строительство в Шотландии, когда Шон вмешался и закричал: «Пусть он построит эту чертову штуку». После этого все прошло гладко, — рассказал хозяин Белого дома в Twitter.

90-летний Коннери умер в субботу в возрасте 90 лет во сне. Семья не называет причину смерти, известно, что последнее время артист был нездоров.

За время своей карьеры актёр сыграл более чем в 70 фильмах, в том числе воплотил на экране образ британского шпиона Джеймса Бонда. Последний раз на экране Коннери появился в 2003 году в фильме «Лига выдающихся джентльменов».

Семья Шона Коннери простится с актёром в узком кругу.

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