Трамп рассказал, чем чревато президентство Байдена Трамп: при Байдене ситуация на Украине будет только хуже

Фото: IMAGO/Kyle Mazza/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Висконсин, в очередной раз обвинил своего преемника Джо Байдена в рекордной инфляции, потере страной энергонезависимости и неудачах Вашингтона во внешней политике. В частности, он упомянул вывод войск США из Афганистана и ситуацию на Украине, которая, по мнению Трампа, будет только ухудшаться, сообщает телеканал Newsmax.

Трамп заявил, что за время своего правления Байден нанес Америке больший урон, чем пять худших президентов в ее истории вместе взятые. При этом он сделал акцент на росте цен на топливо за последние два года и утрате США энергонезависимости. Трамп раскритиковал Байдена за то, что тот выпрашивает нефть у Венесуэлы и Саудовской Аравии, хотя Америка имеет собственные запасы.

Он добавил, что при Байдене США «сдались» в Афганистане, оставив там «мертвых солдат и самую лучшую военную технику на $85 млрд», а также допустили начало на Украине военного конфликта и ее «опустошение» Россией.

И будет становиться только хуже. Этого бы вообще не произошло, будь я вашим главнокомандующим, — сказал Трамп.

Ранее Трамп назвал главный просчет украинского лидера Владимира Зеленского. По его мнению, тот мог бы избежать противостояния с Россией, если бы сумел договориться в президентом РФ Владимиром Путиным, отказался бы от территориальных претензий на Крым и идеи вступления Украины в НАТО.