Трамп рассказал, чего ждет от Байдена Трамп ждет от Байдена завершения развязанной против него «охоты на ведьм»

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Дональд Трамп

Президент США Джо Байден в своем ежегодном послании «О положении страны» должен первым делом заявить о прекращении «охоты на ведьм», которую он ведет в отношении своего предшественника Дональда Трампа, вновь претендующего на пост главы Соединенных Штатов, об этом заявил сам Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. Экс-президент убежден, что «прокуроры и судьи действуют сообща» при рассмотрении его дел, что делает США похожими на «страну третьего мира».

Первое заявление, которое должен будет сделать сегодня вечером продажный Джо Байден, обращаясь к стране, должно быть о том, что он немедленно прекратит «охоту на ведьм», которую ведет против своего политического оппонента, то есть против меня, — написал он.

Ранее Трамп после победы на внутрипартийных выборах республиканцев (праймериз) во вторник, 5 марта, заявил, что это невероятный миг в истории страны. По словам политика, его команда собирается сделать нечто, что уже давно никто не мог сделать. Уточняется, что праймериз 5 марта провели в 19 штатах, в 11 из них Трамп одержал уверенную победу над главным конкурентом — бывшим постоянным представителем США при ООН Никки Хейли.

В марте Верховный суд США пришел к выводу, что власти отдельных штатов не могут решать судьбу Трампа на федеральных выборах. Высшая судебная инстанция сослалась на правоприменение секции 14-й поправки в конституцию, которая относится к полномочиям конгресса.