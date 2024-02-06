Трамп расширил свою бизнес-империю после поражения на выборах 2020 года WSJ: Трамп за последние четыре года расширил бизнес за счет иностранных проектов

Фото: Delcia Lopez/Keystone Press Agency/Global Look Press

За последние четыре года экс-президент США Дональд Трамп смог расширить свой бизнес, заключив новые сделки в Южной Америке, Европе, Азии и на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal. Согласно данным аналитиков, текущий портфель предпринимательской империи политика включает как минимум 17 жилых проектов, 12 полей для гольфа и 12 отелей или курортов.



При этом критики Трампа считают, что экс-президент еще в свой первый срок делал недостаточно, чтобы разделить политику и деловые интересы. На что сам республиканец настаивает, что никогда не допускал этических правонарушений со своей стороны

Влияние иностранных денег на президента США чрезвычайно опасно, — заявил WSJ главный юрист по этике Белого дома при администрации Джорджа Буша-младшего Ричард Пейнтер.

По оценке Forbes, состояние Трампа сейчас составляет $2,6 млрд. В 2016 году, перед избранием, Трамп имел $4,5 млрд, но за время своего президентского срока, к 2020-му, потерял более половины состояния. Стоимость его активов пошла в рост только после ухода из Белого дома.

Ранее Трамп предсказал теракты в Штатах из-за наплыва большого числа нелегальных мигрантов. По его мнению, вероятность террористических атак в стране достигла 100%, а нынешняя ситуация на южной границе США находится «в худшем состоянии» за всю историю Америки.