Трамп раскрыл свой рецепт победы на выборах в США Трамп отказался от досрочной номинации ради честной победы на выборах в США

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Бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Невада заявил, что отказался от досрочной номинации кандидатом от республиканцев на президентских выборах. Политик подчеркнул, что хочет честной победы. Трансляцию события вел телеканал С-span.

Республиканская партия хотела номинировать меня, просто пропустить процесс, говорят, мы дадим тебе номинацию. Я ответил: «Не надо этого делать, я выиграю честно», — сказал Трамп.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Трамп будет выдвинут в качестве основного кандидата на пост главы государства от Республиканской партии на грядущих выборах. По его словам, об этом свидетельствуют результаты праймериз, прошедших в штате Нью-Гэмпшир. Байден подчеркнул, что на выборах 2024 года ставки будут высоки как никогда.

Отмечается, что члены штаба Байдена также высоко оценивают вероятность выдвижения Трампа в качестве основного кандидата от Республиканской партии. По словам руководителя избирательной кампании действующего главы государства Джулии Чавес Родригес, экс-президент «практически гарантировал» себе выдвижение по результатам последних праймериз. Родригес считает, что политические лозунги и идеи политика уже полностью захватили Республиканскую партию.

До этого Трамп объявил о своей победе на праймериз республиканцев в штате Нью-Гэмпшир. Его конкурент Никки Хейли, занимавшая должность постпреда США в ООН, уже поздравила политика, признав, что Трамп заслужил победу.