Трамп раскрыл самую большую внутреннюю угрозу США

Главными угрозами для США являются политики внутри страны, а не Россия и Китай. Об этом заявил на выступлении перед своими сторонниками в Мичигане экс-президент страны от Республиканской партии Дональд Трамп. По его словам, чтобы изменить ситуацию, республиканцам нужно как минимум вернуть контроль над конгрессом.

Самая большая угроза для нас исходит не снаружи, а от больных и радикальных политиков, которые, зная или не зная, хотят уничтожить нашу страну. Это самая большая угроза. Больше России или Китая, — сказал Трамп.

Политик призвал своих сторонников вернуть контроль над конгрессом в ходе промежуточных выборов в ноябре 2022 года. Сам Трамп пока не дал однозначного ответа относительно того, будет ли он сам баллотироваться на следующих президентских выборах. Однако он дал республиканцам оптимистичный прогноз на 2024 год.

Мы вернём Белый дом, — заявил политик.

Промежуточные выборы пройдут в США 8 ноября 2022 года. Американцы будут голосовать за кандидатов на все 435 мест в палате представителей, где в настоящее время сохраняется незначительный перевес в пользу демократов, а также выбирать 35 представителей в сенат — сейчас обе партии имеют там по 50 мандатов.

Также в ходе выступления Трамп призвал соотечественников «вернуть американскую мечту», которую сейчас, по его словам, «уничтожает» действующий глава государства Джо Байден. Он отметил, что действующая администрация государства фактически объявила стране и её гражданам энергетическую войну, это следует из установившихся цен на бензин и продовольствие..