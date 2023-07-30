Трамп раскрыл, кто и почему хочет лишить его свободы Трамп назвал сложившуюся политическую систему в США коррумпированной

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что если он не выиграет выборы главы государства в 2024 году, страна останется коррумпированной и продолжит катиться к бардаку. По его словам, которые приводит РИА Новости, действующие власти это понимают и потому пытаются лишить его свободы.

Это предвзятая система. И если эта коррумпированная система правосудия в отношении наших людей возобладает, то они полностью захватят страну, навсегда разрушат ваш образ жизни. <...> Как только это произойдет, страна скатится к бардаку, и ее будет не вернуть. У нас есть единственная возможность спасти страну. Это 2024 год, — сказал Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания.

Он добавил, что ему пытаются помешать добраться до выборов, так как понимают, что он никогда не позволит «забрать свободу» американцев.

Ранее стало известно, что большое жюри южного округа штата Флорида предъявило Дональду Трампу новые пункты обвинения по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. Они касаются умышленного удержания информации о нацобороне и воспрепятствования правосудию. Сам политик своей вины по делу категорически не признает. В предвыборном штабе Трампа в этой связи заявили, что новые обвинения являются попыткой «семьи Байдена» избавиться от соперника на выборах.