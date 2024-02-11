Трамп раскрыл, что общего у Путина и Си Цзиньпина Трамп снова назвал Путина и Си Цзиньпина умными людьми

Фото: kremlin.ru

Си Цзиньпин, Владимир Путин

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает российского лидера Владимира Путина умным человеком. На митинге сторонников в Южной Каролине республиканец отметил, что придерживается такого же мнения о председателе КНР Си Цзиньпине. Трансляцию выступления политика вел телеканал Fox News.

Я знаю Путина очень хорошо, он очень умный, очень сообразительный. Я бы сказал, что он (Си Цзиньпин. — NEWS.ru) умный, — сказал Трамп.

В конце января миллиардер также отметил, что Путин и Си Цзиньпин являются правителями, которые любят свои страны и стремятся сделать их преуспевающими. Трамп и тогда обратил внимание, что политики обладают острым умом и влиятельностью.

Ранее Дональд Трамп дал характеристику украинскому президенту Владимиру Зеленскому. По мнению политика, глава государства является «величайшим коммивояжером» в истории. Кроме того, Трамп в очередной раз заявил о способности урегулировать украинский конфликт.

До этого стало известно, что интерес к интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону продолжает нарастать. С момента публикации беседу посмотрели более 150 млн зрителей по всему миру. При этом экс-президент США сообщил, что это интервью его напугало. Трамп обратил внимание, что Путин без труда смог рассказать историю России начиная с IX века, в то время как хозяин Белого дома Джо Байден не может вспомнить, когда умер его сын.