16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

Трамп раскритиковал сенат за обход вето на оборонный бюджет

01:29, 02 января 2021 11
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подверг критике сенат за решение по оборонному бюджету на 2021 финансовый год, в котором содержатся и санкции против «Северного потока — 2».

Вето главы государства на документ преодолели в США голоса более двух третей членов верхней палаты.

Наш республиканский сенат только что упустил возможность избавиться от статьи 230, которая даёт неограниченную власть крупным технологическим компаниям. Позор! Сейчас они хотят дать людям, разорённым китайским вирусом, 600 долларов вместо 2000, в которых они так отчаянно нуждаются. Несправедливо или неумно!говорится в сообщении Трампа в Twitter.

Американский президент отказался подписывать документ, одобренный обеими палатами конгресса. Кроме того, бюджет предусматривает расширение санкций против российских трубопроводов в Европе, санкции к Турции за покупку у России ЗРК С-400.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские сенаторы проголосовали за оборонный бюджет на 2021 финансовый год. Таким образом они преодолели наложенное на документ вето президента США Дональда Трампа. Документ поддержали больше двух третей парламентариев. Трансляция голосования велась по новостным телеканалам страны. Конгрессмены впервые за всё время президентства Трампа смогли преодолеть его вето.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео