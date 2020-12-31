Трамп раскритиковал сенат за обход вето на оборонный бюджет

https://static.news.ru/photo/36859abc-4c81-11eb-bab8-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подверг критике сенат за решение по оборонному бюджету на 2021 финансовый год, в котором содержатся и санкции против «Северного потока — 2».

Вето главы государства на документ преодолели в США голоса более двух третей членов верхней палаты.

Наш республиканский сенат только что упустил возможность избавиться от статьи 230, которая даёт неограниченную власть крупным технологическим компаниям. Позор! Сейчас они хотят дать людям, разорённым китайским вирусом, 600 долларов вместо 2000, в которых они так отчаянно нуждаются. Несправедливо или неумно! — говорится в сообщении Трампа в Twitter.

Our Republican Senate just missed the opportunity to get rid of Section 230, which gives unlimited power to Big Tech companies. Pathetic!!! Now they want to give people ravaged by the China Virus $600, rather than the $2000 which they so desperately need. Not fair, or smart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2021

Американский президент отказался подписывать документ, одобренный обеими палатами конгресса. Кроме того, бюджет предусматривает расширение санкций против российских трубопроводов в Европе, санкции к Турции за покупку у России ЗРК С-400.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские сенаторы проголосовали за оборонный бюджет на 2021 финансовый год. Таким образом они преодолели наложенное на документ вето президента США Дональда Трампа. Документ поддержали больше двух третей парламентариев. Трансляция голосования велась по новостным телеканалам страны. Конгрессмены впервые за всё время президентства Трампа смогли преодолеть его вето.