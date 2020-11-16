Трамп раскритиковал пересчёт голосов в Джорджии

https://static.news.ru/photo/611fb24c-2820-11eb-8a83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал «фейковым» пересчёт результатов голосования на выборах главы государства в штате Джорджия. По его словам, процедура проводится с нарушениями.

Фейковый пересчёт голосов, проводящийся в Джорджии, ничего не значит, потому что они не позволяют просматривать и проверять подписи, — написал хозяин белого Дома в Twitter.

The Fake recount going on in Georgia means nothing because they are not allowing signatures to be looked at and verified. Break the unconstitutional Consent Decree! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

Ранее американские СМИ сообщили, что соперник Трампа от демократов Джо Байден выигрывает выборы в Джорджии. Победа в этом штате добавит в его актив 16 голосов выборщиков. Трамп, в свою очередь, настаивал на приостановке пересчёта голосов до начала сверки подписей.

Голосование на выборах президента США состоялось 3 ноября. Официальные его результаты не объявлены до сих пор. Согласно законодательству страны, решающими являются голоса выборщиков от каждого из штатов, общее число которых составляет 538. Для победы одному из кандидатов необходимо набрать 270 голосов выборщиков.

По предварительным данным, выиграл выборы Байден. Однако Трамп отказывается признавать поражение, поскольку, по его словам, во время подсчёта бюллетеней имели место подлоги и нарушения. Он намерен оспаривать исход выборов в суде.

Ранее NEWS.ru писал, что твиты Трампа о фальсификациях на выборах прокомментировал помощник Байдена Рон Клайн. Он заявил, что на ситуацию эти сообщения никак не влияют. Клайн подчеркнул, что американский народ сделал свой выбор в пользу Байдена.