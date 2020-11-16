Трамп раскритиковал пересчёт голосов в Джорджии

Ранее американские СМИ сообщили, что соперник Трампа от демократов Джо Байден выигрывает выборы в Джорджии. Победа в этом штате добавит в его актив 16 голосов выборщиков. Трамп, в свою очередь, настаивал на приостановке пересчёта голосов до начала сверки подписей.
Голосование на выборах президента США состоялось 3 ноября. Официальные его результаты не объявлены до сих пор. Согласно законодательству страны, решающими являются голоса выборщиков от каждого из штатов, общее число которых составляет 538. Для победы одному из кандидатов необходимо набрать 270 голосов выборщиков.
По предварительным данным, выиграл выборы Байден. Однако Трамп отказывается признавать поражение, поскольку, по его словам, во время подсчёта бюллетеней имели место подлоги и нарушения. Он намерен оспаривать исход выборов в суде.
Ранее NEWS.ru писал, что твиты Трампа о фальсификациях на выборах прокомментировал помощник Байдена Рон Клайн. Он заявил, что на ситуацию эти сообщения никак не влияют. Клайн подчеркнул, что американский народ сделал свой выбор в пользу Байдена.